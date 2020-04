Pericolo coronavirus, Tekashi rilasciato in anticipo

NEW YORK - Tekashi 6ix9ine è stato infine rilasciato in anticipo dal carcere. Il rapper - come si legge nella decisione del giudice Paul Engelmayer, pubblicata da Rolling Stone - si è visto ridurre la sentenza «alla luce dell’elevato rischio medico rappresentato dalla pandemia di Covid-19».

Daniel Hernandez - questo il suo vero nome - dovrà quindi trascorrere i primi quattro mesi di libertà vigilata confinato agli arresti domiciliari e sarà monitorato tramite GPS. Il rapper aveva già trascorso 17 mesi in custodia.

Il legale di Hernandez aveva presentato una mozione nei giorni scorsi chiedendo il rilascio del suo assistito che, soffrendo d’asma, si trovava in una situazione di elevato rischio per via della diffusione del coronavirus. La notizia del rilascio - per questioni di sicurezza - è stata diffusa quando il trasferimento domiciliare del rapper era già avvenuto.