NEW YORK - Sconto di pena in vista per Tekashi 6ix9ine. Il controverso rapper dovrebbe poter uscire di prigione con qualche mese d’anticipo rispetto alla scadenza prevista per il prossimo novembre.

Secondo il Bureau Of Prisons Inmate Locator, Tekashi - il cui vero nome è Daniel Hernandez - sarà rilasciato il prossimo 2 agosto. Anche il legale del rapper, contattato da Complex, ha confermato la data.

Hernandez, lo ricordiamo, è stato condannato per racket a un periodo di detenzione di 2 anni seguiti da 5 anni di condizionale. L’accusa inizialmente chiedeva una pena di 37 anni, ma la collaborazione con l’ufficio del procuratore nell’ambito della causa contro la gang dei Nine Trey Gangsta Bloods gli ha evitato lo scenario peggiore.