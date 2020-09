Zayn Malik e Gigi Hadid hanno avuto una bambina

LONDRA - Lieto evento per Zayn Malik e Gigi Hadid. L'ex cantante degli One Direction e la modella americana hanno infatti dato alla luce una bambina, la loro prima figlia.

«La nostra bimba è qui, in salute e meravigliosa», ha scritto l'artista britannico via social, dove ha condiviso una foto in bianco e nero della manina della sua primogenita che gli stringe un dito (vedi più sotto). «Tentare di mettere in parole come mi sento adesso sarebbe un compito impossibile - ha continuato il 27enne -. L'amore che provo per questa piccola umana va oltre la mia capacità di comprensione». E ha concluso: «Grato di conoscerla, orgoglioso di poterla dire mia e riconoscente per la vita che avremo insieme».

Gigi Hadid, 25 anni, aveva confermato di essere in dolce attesa in aprile. Lei e Zayn Malik stanno insieme dal 2015. Come ricorda la BBC, il cantante britannico è il terzo dei componenti originari degli One Direction a diventare papà.