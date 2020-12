Un delizioso platform che rischiate di lasciarvi scappare

SHEFFIELD - Aveva accompagnato, con un certo clamore, il lancio della Playstation 3 e poi era diventato una piacevole costante delle console Sony. Stiamo parlando della serie di platform fai-da-te "LittleBigPlanet" e del suo protagonista, per certi versi un po' l'anti-Mario della Playstation, il piccolo ometto di tessuto che risponde al nome di Sackboy.

In occasione del lancio della Playstation 5, l'idea di accompagnare ai vari titoli di punta (che abbiamo recensito qui e qui) anche un nuovo episodio della saga inventata da Media Molecule era certo ghiotta, ed ecco qui questo "Sackboy: a Big Adventure" che però non è stato sviluppato in casa, in quel di Guildford, ma a Sheffield, dai veterani di Sumo Digital.

"Sackboy", infatti, è un po' diverso dagli episodi precedenti. Resta un platform, sì, ma questa volta completamente in 3D in stile "Crash" o "Spyro", per intenderci. L'ambientazione, e i personaggi, restano però quelli di sempre: ovvero gli omini di lana e pezza e il loro regno bricolage fatto di cartoncini, tessuti, bottoni, pannolenci e chi più ne ha.

Se gli altri titoli della serie puntavano molto sulla componente creativa, mettendo nelle mani dei giocatori un editor di livello potente e ricco, l'avventura di Sumo Digital è invece più classica e tutta da giocare. La trama è tipicamente mariesca: il cattivone Vex ha rapito tutti i nostri amici e toccherà a noi liberarli viaggiando per 5 mondi differenti, a caccia delle preziose e magiche bolle blu.

Il titolo britannico, bisogna proprio dirlo, va via liscio e piacevole, non chiedendo tantissimo all'inizio - a meno di non voler fare i perfezionisti - e diventando decisamente impegnativo nelle fasi finali.

L'estetica è carinissima e piacevole, così come le musiche (è zeppo di hit di ieri e di oggi riarrangiate in maniere creative). Insomma, è un buon giocare, senza momenti davvero strepitosi, ma che può davvero divertire nella sua modalità multiplayer anche in locale.

Unico neo, per quanto riguarda la versione Playstation 5, è che si trova come concorrente diretto il titolo precaricato sulla console "Astro's Playroom", pure quello platform in 3D ma con una verve e un'inventiva decisamente un paio di tacche sopra. Il risultato è che - dopo averlo giocato - questa grande avventura di Sackboy risulti un filino meno gustosa e scintillante.

VOTO: 8 "Sackboy: a Big Adventure" è disponibile in esclusiva per Playstation 5 (versione provata) e Playstation 4. Lo abbiamo recensito con un codice gentilmente fornitoci da Sony. ZAF

Sony/Sumo Digital