La Renault Zoe si fa in tre

Il restyling della Zoe prevede un nuovo allestimento, l’Iconic, che va ad affiancare l’Equilibre e l’Evolution. L’Equilibre è il più economico, che però non rinuncia alla tecnologia Renault, confermando la presenza dell’Active Emergency Brake System, ovvero la frenata automatica attiva: la Zoe Equilibre ha un motore elettrico da 110 Cv. Più ampia la gamma di equipaggiamenti dell’Evolution, che fa un maggiore ricorso alla tecnologia adattiva: ecco allora il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, l'assistenza al mantenimento della corsia e l'allerta per il superamento della corsia. Nello stile si differenzia dalla Equilibre per i cerchi Eridis diamantati, nella sostanza per un motore più potente, in grado di toccare i 135 Cv.