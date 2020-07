Tesla, un’innovazione per abbattere i costi del Model Y

Qualche giorno fa Elon Musk ha lanciato dal suo profilo ufficiale Twitter un’indiscrezione che ha mandato in fibrillazione gli appassionati di motori e ingegneria. Il Model Y della Tesla che a partire dal 2021 verrà prodotto nella Gigafactory che l’azienda californiana sta per aprire in Germania presenterà un elemento “rivoluzionario” (questa la parola utilizzata da Musk) per il mondo dell’automotive.

Di cosa si tratta? Secondo molti esperti Musk si riferiva a un’innovazione riguardante la costruzione del telaio della Model Y: questo componente della nuova Tesla verrà infatti realizzato con una nuova tecnica di fusione che permetterà di passare dalla realizzazione di 70 parti a una solamente. Tale novità consentirà a Tesla di rendere più veloce e soprattutto molto più economica la produzione della Model Y, riducendo dunque il prezzo di listino per gli acquirenti. La nuova tecnica potrebbe debuttare nella Gigafactory per poi essere trasferito a tutte le fabbriche del marchio Tesla.