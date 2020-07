GT Black Series: una Mercedes-AMG da urlo

È la Gran Turismo più potente mai prodotta dalla Mercedes-AMG. Basta questa affermazione, riferita alla nuova GT Black Series, per far saltare dalla sedia gli appassionati di motori: la denominazione Black Series, d’altra parte, è quella che Mercedes-AMG riserva da ormai vent’anni alle proprie vetture più “aggressive”. Il modello in questione nasce da un’innovazione che rende la GT decisamente diversa da tutti gli altri modelli della casa tedesca: il V8 biturbo AMG da 4 litri che costituisce la base su cui è stato costruito il suo motore presenta infatti un albero motore piatto, con perni di biella sfasati di 180° (e non “a croce”, come nelle auto stradali) e una nuova sequenza di accensione che migliora l’accelerazione e assicura maggiore potenza ad alti regimi.

Questa innovazione fa sì che la GT Black Series è capace di erogare la bellezza di 730 Cv (la AMG GT R Pro arriva a 585 Cv) e una coppia di 800 Nm (contro i 700 della GT R Pro): un incremento di potenza che si traduce in un’accelerazione da urlo - pari a 3,2 secondi per andare da zero a 100 km/h e di meno di 9 secondi da zero a 200 km/h - e a una velocità di punta di 325 km/h. Inoltre, è stato inserito un nuovo sistema di raffreddamento e un albero di trasmissione in carbonio dal peso il 40% inferiore rispetto a quelli standard (appena 13,9 kg).

La GT Black Series è dunque un’auto elettrizzante, curata nei minimi dettagli: gli ingegneri di Affalterbach si sono concentrati in particolare sull’aerodinamica, facendo ampio uso della fibra di carbonio e inserendo una serie di elementi per migliorare le prestazioni della vettura come splitter, minigonne e un’ala biplano che rimanda immediatamente al mondo del racing.

Mercedes