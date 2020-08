Urbet Ego, fantasia (e prestazioni) al potere

Una moto elettrica dal prezzo iper-competitivo e dal design ispirato all’estetica steam-punk: si chiama Ego e l’ha realizzata l’azienda spagnola Urbet, spingendo al massimo sull’acceleratore della fantasia. La Ego sembra infatti uscita da un fumetto post-apocalittico: ha una carena tondeggiante da cui escono, sorrette da tubi d’acciaio, le due ruote, mentre la sella è sospesa.

Nel cuore, c’è un motore elettrico da 3.000 W con una batteria al litio da 72V in grado di ricaricarsi in 7 ore: le prestazioni della Ego non sono affatto male, anche perché a questa configurazione tra telaio e propulsore corrisponde un peso complessivo della moto di appena 72 kg. La moto della Urbet, dunque, è in grado di raggiungere i 90 km/h e di assicurare un raggio di 120 km di autonomia con una sola carica della batteria. Davvero non male per una due ruote che sembra uscita da un fumetto…