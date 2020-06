Aquanima 40, lo yacht per viaggi infiniti

Si chiama Aquanima 40 ed è il nuovo yacht extra lusso prodotto dalla singaporiana Azura Marine. Non si tratta di un’imbarcazione per stra-ricchi come le altre: Aquanima 40, infatti, è un catamarano dotato di pannelli solari che permettono di ricaricare le batterie dell’imbarcazione e ridurre al minimo la fornitura d’acqua a bordo. I pannelli solari sono piazzati su quasi l’intera superficie del tetto dello yacht e sono in grado di ricaricare il pacco batteria da 60 kWh, capace di assicurare a Aquanima 40 un’autonomia di 185 chilometri al giorno.

Ma la tecnologia di questa imbarcazione permette anche di risolvere il problema del rifornimento di acqua: Aquanima 40 è infatti dotata di un sistema di captazione dell’acqua piovana, di un sistema di recupero dell’acqua per l’aria condizionata e di un depuratore di bordo che messi insieme riescono a garantire abbastanza acqua pulita per qualunque tipo di viaggio. Di fatto, con Aquanima 40 sarebbe possibile viaggiare senza sosta e senza rifornimenti per 20.000 ore, tempo dopo il quale i cuscinetti dei motori elettrici vanno incontro a usura.