La DeLorean a guida autonoma che fa drifting

Jon Goh, un ingegnere meccanico da poco laureatosi all’Università di Stanford, ha scelto di testare quanto precisa e sicura può essere un auto a guida autonoma con un esperimento davvero particolare. Goh ha infatti riconvertito in elettrica una De Lorean - sì, proprio l’auto con cui viaggiavano i protagonisti della saga di “Ritorno al Futuro” - e l’ha dotata di un autopilot che le permette di fare drifting su un complicato percorso segnato su una pista automobilistica. Il drifting è quel particolare stile di guida in continua derapata, ovvero in condizioni di perdita d’aderenza delle ruote posteriori, con la vettura che non viaggia allineata alla traiettoria della strada e le gomme che graffiano l'asfalto producendo, facendo tanto fumo. La DeLorean - ribattezzata Marty in onore al protagonista del celebre film - è riuscita a completare l’intero percorso, fatto di complesse gincane, tutte affrontate in drifting: di fatto s’è mossa come guidata come un pilota esperto, dimostrando a che livello di affidabilità può arrivare la guida autonoma.

