Il coronavirus manda in tilt le borse europee: Zurigo -7%

ZURIGO - Gli effetti del propagarsi della pandemia di coronavirus si stanno facendo sentire pesantemente sulle borse europee, in linea con quanto si è visto in quelle asiatiche. Hong Kong, solo per fare un esempio, ha chiuso con una perdita del 4,03%.

I mercati soffrono - I mercati hanno reagito negativamente alle misure che varie nazioni hanno adottato per limitare la diffusione del contagio. La borsa di Parigi ha sfiorato una perdita di 10 punti percentuali, ma vanno malissimo anche Madrid, Francoforte e Londra, che perdono tra l'8 e il 9%. Va solo leggermente meglio per Zurigo e Milano, che scivolano a -7%.

L'apertura di Wall Street si preannuncia negativa, nonostante le misure forti intraprese dalla Federal Reserve (che ha tagliato i tassi ai livelli della grande crisi finanziaria del 2008).

Tra i peggiori titoli ci sono quelli delle compagnie aeree. Easyjet perde il 32%, International Airlines (holding anglo-spagnola nata dopo la fusione tra British Airways e Iberia) cede il 27%, Air France il 19%. Il colosso dei viaggi Tui fa ancora peggio: -38%.

Taglio storico dei tassi in Corea - La Bank of Korea ha deciso di attuare uno storico taglio dei tassi d'interesse. La riduzione è di 50 punti base fino allo 0,75%. Si tratta del livello minimo di sempre per l'istituto centrale sudcoreano. Una decisione che è maturata rispetto all'iniziale avversione ad altri tagli, dopo la riduzione all'1,25% decisa a ottobre.