Il dolore di Vanessa: «Incredibilmente fortunati ad averli avuti nelle nostre vite»

LOS ANGELES - Le persone a lei vicine dicono che non riesce a finire una frase senza scoppiare in lacrime, ed e comprensibile. Descritta come donna molto riservata, a quattro giorni dalla tragica scomparsa di suo marito e della sua secondogenita, Vanessa Bryant ha deciso di affidare le sue parole a Instagram: «Siamo completamente devastati».

La 37enne parla dell’adorato marito come uno splendido padre e della bella e dolce figlia, «meravigliosa, intelligente e adorabile, una splendida sorella», ma non dimentica le famiglie delle persone che con i suoi cari erano sull’elicottero che domenica si è schiantato su una collina vicina a Los Angeles, «con loro condividiamo un dolore che ci unisce intimamente. Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore in questo momento».

Vanessa è grata per quanto vissuto con i suoi affetti: «L’unico conforto è sapere che Kobe e Gigi sapevano entrambi di essere amati profondamente. Siamo stati così incredibilmente fortunati ad averli avuti nelle nostre vite, vorrei che potessero essere per sempre con noi. Erano il nostro stupendo regalo, che ci è stato tolto troppo presto».

E guarda al futuro… «Non so cosa ci riserverà la vita da qui in avanti perché mi è impossibile immaginarla senza di loro. Ma ci svegliamo ogni giorno e ci facciamo forza perché, con la loro luce, Kobe e la nostra piccola Gigi ci illuminano la via da percorrere. Il nostro amore nei loro confronti è senza fine e, inutile dirlo, impossibile da misurare. Vorrei solo poterli abbracciare, baciare e averli qui con noi, per sempre».

Il messaggio è stato anche l’occasione per ringraziare per l’affetto ricevuto, da parte di tutti. «Grazie per le vostre preghiere, ne avevamo davvero bisogno». Il testo è stato accompagnato da una foto della famiglia al completo, sorridente in occasione dello scorso Natale. Natalia Diamante Bryant, Bianka Bella Bryant e Capri Bryant - di soli sette mesi - le saranno ancora al fianco.

