Vaccino: Pfizer riduce le consegne verso l'Europa

OSLO - Il laboratorio americano della Pfizer ha avvertito che «dalla prossima settimana» ci sarà un calo nelle consegne di vaccini anti-Covid in Europa, in attesa di migliorare le proprie capacità di produzione. Lo ha reso noto l'Istituto norvegese di sanità pubblica ma «la riduzione temporanea - hanno sottolineato - interesserà tutti i Paesi europei».

Non è chiaro quanto tempo ci vorrà prima che Pfizer torni alla massima capacità di produzione, che sarà aumentata da 1,3 a 2 miliardi di dosi all'anno. Non è stata specificata l'entità della riduzione per l'Europa nel suo insieme, ma per la Norvegia la diminuzione sarà del 17,8%.

Occhio ai documenti rubati - I documenti legati al vaccino anti Covid Pfizer-BioNtech che sono stati rubati nel corso di un cyber attacco contro l'agenzia europea del farmaco (Ema) «sono stati manipolati» prima di essere pubblicati e condivisi online.

Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione europea, rispondendo ad alcune domande.

«I documenti sono stati manipolati prima della loro pubblicazione online, in modo tale da minare la fiducia nei vaccini. Tali documenti sono perciò da considerare col massimo della cautela» ha dichiarato il portavoce.