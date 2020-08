Flavio Briatore, il coronavirus e «i venti che ci sono in Sardegna...»

MILANO - Flavio Briatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera in merito al suo stato di salute. Da domenica sera è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto, secondo i media italiani - L'Espresso in primis - il coronavirus.

«Ho solo una prostatite forte» ha affermato alla giornalista Candida Morvillo. «E quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo» sostiene l'imprenditore. La sua interlocutrice le fa notare che tutti danno per scontato che abbia il Covid-19 e il 70enne replica: «Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…»

Ieri pomeriggio l'entourage di Briatore aveva rilasciato una nota nella quale non si negava che l'imprenditore avesse contratto il virus: «Domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. Briatore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico».