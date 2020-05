Cortei senza limite di partecipanti in Turingia

ERFURT - Nel Land tedesco della Turingia sarà di nuovo possibile manifestare in strada senza limiti al numero di partecipanti a partire da domani, mercoledì. Lo ha deciso il gabinetto locale, secondo quanto ha reso noto l'Assessorato alla salute.

In Germania, sono i Länder a decidere la tabella di marcia dell'allentamento delle misure restrittive per il coronavirus. Gli Stati federati devono però rispettare un tetto di nuovi contagi: se si superano i 50 casi per 100'000 abitanti in sette giorni, devono fare marcia indietro e ripristinare le limitazioni.

La Turingia, Land dell'est della Germania con poco più di 2 milioni di abitanti, ha registrato finora 2'594 casi di contagio e 118 morti. Lo scorso fine settimana, in Germania, si sono registrate diverse manifestazioni di protesta non autorizzate.