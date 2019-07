Si parte con Ticino Musica

LUGANO - Il primo weekend di Ticino Musica presenta un ventaglio di eventi che spaziano dalla musica antica alla contemporanea.

Si parte proprio con quest’ultimo genere sabato 20 alle ore 14.00 con il secondo incontro della serie “Compositori svizzeri si presentano”, riservato in questa occasione alla compositrice e violinista Helena Winkelman. La presentazione si terrà nell’Aula 305 del Conservatorio della Svizzera italiana e sarà ad ingresso gratuito.

In serata l’Aula Magna del Conservatorio ospita – alle 21.00 - una Serata dedicata ai Lieder di Ruggero Leoncavallo nel centenario della morte, con il soprano Barbara Meszaros ed il pianista Roberto Arosio. Ingresso a pagamento: 15/10 Fr.

A Minusio, alla stessa ora, presso il Centro Culturale Elisarion si esibirà il quartetto d’archi Al Pari, ensemble in residence di Ticino Musica, in tandem con il pianista Ulrich Koella. Il programma prevede il quartetto per pianoforte archi K 478 di W.A. Mozart, un brano contemporaneo per solo quartetto d’archi ed infine il celebre quintetto per pianoforte ed archi op. 44 di R. Schumann. Ingresso gratuito.

Domenica 21 luglio si riparte alle 14.00 nell’Aula 305 del Conservatorio con la musica contemporanea ed il terzo appuntamento della rassegna “Compositori svizzeri si presentano”, con Oscar Bianchi e Dmitri Kourliandski, rispettivamente coordinatore dell’International Young Composers Academy e compositore in residence. Ingresso gratuito.

Alle ore 17.30, nell’Aula Magna del Conservatorio si terrà il primo dei concerti dedicati ai giovani maestri. Questo evento, dal titolo “Sonate e Triosonate del periodo barocco”, rappresenterà il concerto conclusivo del seminario omonimo riservato ai partecipanti alla masterclass di violino e tenuto da Ana Liz Ojeda, prima parte solista del rinomato ensemble “Accademia Bizantina”. Ingresso gratuito.

Alle ore 20.00, nella suggestiva cornice del Chiosetto di Sorengo, torna in scena l’Opera studio internazionale “Silvio Varviso” con la seconda recita del “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti. Nell’intervallo Ticino Musica offrirà un piccolo rinfresco. In caso di pioggia l’evento si terrà nell’Auditorium della Franklin University (via Paradiso 7). Ingresso gratuito.

Per chi preferisse la musica da camera o avesse già assistito alla première dell’opera, l’invito è per le ore 21.00, nell’Aula Magna del Conservatorio con il Trio Incendio, talentuosissimo gruppo cameristico ceco composto dalla pianista Karolína Františová, dal violinista Filip Zaykov e dal violoncellista Vilém Petras. Il trio, vincitore della prima edizione del Concorso Internazionale “Marcello Pontillo” di Firenze, interpreterà musiche di L.V. Beethoven, D. Shostakovich e A. Dvorák. Ingresso gratuito.



Eventi di lunedì 22 luglio 2019 - A Ticino Musica la settimana si apre con il quarto appuntamento della serie “Compositori svizzeri si presentano”, ciclo di conferenze inserito nell’articolato programma dell’International Young Composers Academy diretta da Oscar Bianchi. Alle 14.00, nell’Aula 305 del Conservatorio della Svizzera italiana (via Soldino 9), sarà la volta di Katharina Rosenberger, zurighese, docente di composizione presso la California University di San Diego e la Columbia University. Ingresso gratuito.

La sera, l’appuntamento è per le 21.00 presso la bellissima Chiesa di San Carlo Borromeo di Lugano (via Nassa) con “L’Arpa invita!”, concerto di musica da camera con arpa dal programma raffinatissimo. Ad esibirsi saranno naturalmente l’arpista Fabrice Pierre - solista di fama internazionale nonché ricercato docente – insieme ad Andrea Oliva - 1° flauto solista dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia -, Ingo Goritzki – solista e pedagogo, figura leggendaria della storia dell’oboe -, Calogero Palermo – 1° clarinetto solista dell’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam –, e Gabor Meszaros, direttore artistico di Ticino Musica e professore di fagotto al Conservatorio della Svizzera italiana. In programma musiche di C. Saint-Saëns, T. Avni, C. Debussy e N. Ortolano. Ingresso gratuito.