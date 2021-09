CalendarPeople si presenta questo sabato al Lido di Maroggia

MAROGGIA - «Oltre alla vita casa-lavoro-casa, c'è di più», è questo il motto della piattaforma ticinese CalendarPeople che, da poco più di un anno, propone attività alternative per il tempo libero: dalla cucina eco & veg passando per lo yoga fino alle escursioni in tutto il territorio.

Per presentare la sua nuova annata questo sabato 18 settembre ha scelto una cornice assai pittoresca: il lido di Maroggia. A partire dalle 10.30 fino alle 19 in loco sarà possibile conoscere le persone dietro al progetto così come quelli che CalendarPeople chiama «gli artigiani delle esperienze», sperimentando in prima persona le loro attività.

La giornata, aperta a tutti e che non necessita di una prenotazione, prevede una serie di animazioni ed è imperniata su un altro concetto-chiave del portale, ovvero il socializzare in un contesto attivo e stimolante.