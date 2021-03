Poestate è sempre più forte della pandemia

LUGANO - Il Festival Poestate garantisce la sua presenza anche per questo 2021.

L'edizione che celebra il giubileo dei 25 anni si terrà dal 3 al 5 giugno, «in presenza o in prima fila nel web a dipendenza della situazione pandemica», spiega la direttrice e fondatrice Armida Demarta. Lo scorso anno Poestate tentò - con ottimi esiti - l'esperimento di spostarsi completamente online e, se l'emergenza sanitaria lo dovesse richiedere, si replicherà anche questa volta.

«L’anno scorso, nel pieno del lockdown, Poestate 2020 è stato il primo festival in Ticino che ha intrapreso una modalità alternativa, con produzioni sperimentali nel web, riscontrando anche un inaspettato successo di pubblico. Una sperimentazione che ha rafforzato ancora di più la straordinaria progettualità di produzione poestatiana, come sempre da sempre d’avanguardia» afferma Demarta. «A livello planetario l’anno 2020 sarà ricordato come annus horribilis per via dell’emergenza Covid-19. Emergenza che, purtroppo, si sta trascinando anche nell’anno 2021 con seri problemi e gravi difficoltà, come in un girone dantesco dell’Inferno. Anche il settore della cultura è pesantemente colpito e fa molta fatica a rialzarsi».

Nel corso del 2020 il festival ha ripreso contatto con il pubblico proponendo una serie di piccoli eventi. «Ma ora è tempo di Poestate 2021. Soffia il vento infuria ancora la tempesta ma supereremo anche questa. Sarà una bellissima edizione» assicura Demarta, che ricorda la storia decennale del festival. «In tanti anni di produzione culturale abbiamo fatto Poestate insieme con centinaia di persone che si sono alternate come ospiti, collaboratori e sostenitori, fino a creare una straordinaria e imponente storiografia per questo evento letterario che traccia da 25 anni un solco profondo nella storia delle attività culturali di Lugano e del Cantone Ticino, e anche nel mondo per merito di numerosi ospiti di fama internazionale».

Il programma completo della 25esima edizione sarà annunciato nel mese di aprile. Ulteriori eventi si terranno nel corso dei mesi successivi e saranno comunicati sui media e sulla pagina Facebook di Poestate.