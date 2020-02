Musica, cinema e teatro: il week end ticinese non è solo Carnevale

Compagnia teatrale Cittadella

Una serata a teatro, nel nome di Dario Fo

LUGANO - Serata all'insegna di Dario Fo sabato 15, alle 20.30, al Teatro Foce di Lugano. La Compagnia teatrale Cittadella di Lugano porta in scena "La Marcolfa" e "L'uomo nudo e l'uomo in frak". Due farse comiche, scritte con un meccanismo e uno stile fantasioso e imprevedibile, come solo il genio di Dario Fo riesce a creare.



Bunker Club

Psy e Tek al Bunker Club

LUGANO - Sabato 15 andrà in scena la "battaglia" musicale tra Psy e Tek al Bunker Club di Lugano. Ricca la line-up della serata: il live set di Mishow (Marzianik), Malika (Indipendent), LoSko (Banned Family) e Synapsi (Padma Renaissance Rec.).



Andrea Ayassot Quartet

Uno dei "mistici" del jazz è a Besso

LUGANO - Sabato 15, alle 21.15, Jazz in Bess ospita l'Andrea Ayassot Quartet. Nel suo ultimo progetto, il sassofonista - definito dal critico Libero Farnè uno dei “mistici” del jazz - si è avvalso di una sezione ritmica proveniente dal collettivo “El Gallo Rojo”: Alfonso Santimone (pianoforte), Giulio Corini (contrabbasso) e Nelide Bandello (batteria) condividono infatti con lui uno spiccato senso del rischio che comporta l’elaborazione istantanea del materiale musicale oltre ad una sensibilità di tipo quasi cameristico.



Pix Club

Super Heroes al Pix

ASCONA - Sabato sera party a tema "Super Heroes - Carnival Edition", con la musica di dj Ramon Marconi. Free Entry dalle 23.00 all'una. Musica e divertimento fino alle 5.00 del mattino.



Lugano Musica

Una superstar del violino al Lac

LUGANO - Nuovo appuntamento con la grande musica domenica 16, alle 17, con il cartellone sinfonico di LuganoMusica. Il Lac di Lugano ospita un’altra compagine svizzera riconosciuta a livello internazionale: la Luzerner Sinfonieorchester. Guidata dal suo direttore principale James Gaffigan esegue il Concerto Romanesc di György Ligeti e la Seconda Sinfonia di Jean Sibelius. Ospite del concerto è il violinista americano Gil Shaham che interpreta il Concerto per violino in mi minore di Felix Mendelssohn. Biglietti disponibili su Biglietteria.ch.



Ti-Press

Porte aperte al CISA

LOCARNO - Il Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive (CISA) aprirà le sue porte sabato 15 con la presentazione dei percorsi formativi e la proiezione di cortometraggi dei studenti. L’Open Day avrà luogo a partire dalle 10 nella sede della scuola, al Palazzo del Cinema di Locarno, in via Conturbio. Per concludere, alle 12, a tutti gli iscritti sarà offerto un rinfresco. È gradita l’iscrizione: 091 756 00 90 /info@cisaonline.ch



Giovanni Casula

Torna "Benvenuto in psichiatria"

LUGANO - Il Teatro il Cortile di Viganello ospita domenica 16, alle 17, "Benvenuto in psichiatria. Storie e incontri di straordinaria follia", recital dal libro di Giovanni Casula con adattamento di Paola Santoro e musiche dal vivo di Roberto Albin, per la produzione di e.s.teatro Lugano.



Le nove di Beethoven

Al via "Le nove di Beethoven"

LUGANO/BELLINZONA - Debutta questa sera un progetto musicale che interesserà il pubblico ticinese nei prossimi due anni. Tra il 2020 e il 2021 un gruppo di giovani talenti musicali eseguirà in Ticino le nove sinfonie di Beethoven e altri brani caratteristici del compositore di Bonn. Si parte sabato 15 febbraio alle 20.30 presso l’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano e domenica 16 febbraio alle 17 nella chiesa di San Biagio a Bellinzona.

È un week end di carnevali



Ti-Press

ROVEREDO - Si continua a fare festa al Carnevale Lingera di Roveredo. Sabato alle 14.00 è in programma il corteo mascherato e alle 16.00 il concerto delle Guggen. Dalle 21.00 festa con dj Gaba, Kommy e live band OXXXA fino alle 5.00. Domenica ore 11.00 distribuzione del risotto d’asporto, e alle 12.00 pranzo con risotto e luganighe, seguito dal discorso del Re e della Regina e dalla tombola. Alle 15.30 pomeriggio musicale con i Sanook.

PIANEZZO - Proseguono i festeggiamenti al Carnevale di Pianezzo. Sabato si comincia con il pranzo a base di risotto e luganighe, seguito dalla tombola. Animazione con Totonne e karaoke. Festa danzante a partire dalle 21.00 con il Trio Sanook, e a mezzanotte e mezza spaghetti aglio, olio e peperoncino. Party fino alle 4.00.

BIRONICO - Al carnevale Scimas di Bironico sabato, dalle 17.00, aperitivo per tutti con i regnanti (poi cucina calda a disposizione). A seguire festa e divertimento con Jay Mack sempre fino alle 3.00 del mattino. Domenica dalle 12.00 busecca offerta dal Ristorante Bironico. Pomeriggio allietato dalla Bandella dei Soci, e a seguire estrazione della lotteria.

PROSITO - Si festeggia anche a Prosito, al Carnevée Gosc 2020. Sabato ore 11.30 arrivo dei regnanti e distribuzione gratuita di risotto e luganighetta allietata dalla Guggen Vasei Sbudei. Ore 14.00 pomeriggio in allegria con intrattenimento musicale per bambini e adulti. Segue asta di prodotti locali. Ore 19.00 cena a base di Roastbeef e “pom frit”, e poi super veglione a tema anni 30 con i Deja vu.

AGNO - Partito anche il carnevale di Agno, presso il capannone situato in Piazza San Provino. Sabato ore 18.00 aperitivo e poi esibizione della Scuola di ballo “Fun-Fit” di Agno. Dalle 21.00 musica e animazione con i “Ritmo y Pasion Latina” e simpatica gara di ballo in maschera. Fino alle 3.00. Domenica mattina, ore 10.45 corteo con carri e Ganasa Guggen Band. Poi pranzo al capannone a base di risotto e luganighe e a seguire Tombolone di Tri Tre. Chiusura ore 17.00.

CHIRONICO - Sabato 15 febbraio si festeggia anche a Chironico. Ore 10.00 apertura ufficiale del carnevale, e ore 12.15 distribuzione del risotto e luganighe. A seguire tombola e pomeriggio in compagnia con la musica di Dario e Katia.

SANT’ANTONINO - Festa anche al Carnevaa di Goss di Sant’Antonino. Domenica aperitivo ore 11.30, e a seguire risottata presso la sala Multiuso. Ore 13.45 balli, musica e giochi fino alle 19.00.

PARADISO - Si festeggia anche a Paradiso sabato dalle 11.00 all’una di notte: risotto e luganega, lotteria, sfilata in maschera, area giochi e gonfiabili, gastronomia varia, musica live e intrattenimenti circensi con trampolieri, mangiafuoco e giocolieri. Presso il capannone in Piazza del Municipio.

NOVAZZANO - Proseguono anche i festeggiamenti al Carnevale Zanzara di Novazzano. Sabato maccheronata e musica con la Rigatoni Dance Band. Ore 21.00 party con dj Mauj, Diesel dj e Rufus Band, fino alle 3.30. Domenica ore 10.30 arrivo delle Guggen, e a seguire distribuzione del risotto e cotechino, e palo della cuccagna. Ore 14.00 corteo mascherato per le vie del paese, e esibizione delle Guggen al capannone.

CONTRA - Sabato iniziano i festeggiamenti anche a Contra. Ore 12.00 maccheronata offerta e intrattenimento musicale con Rita e Gio. Lotteria e banco dei dolci.

PONTO VALENTINO - Sabato prende avvio anche il carnevale di Ponto Valentino. Presso il bar Peigra Disney Party con dj Jack dalle 21.00 alle 3.00 del mattino. Domenica dalle 11.00 corteo dei bambini, aperitivo reale e pesca delle noci. A pranzo “gnücc e lüganig”, e a seguire asta della mazza nostrana e per i bambini Moira Dellatorre con le “Fiabe dal Mondo”. Ore 15.00 tombolone, e alle 18.30 cena con pasta al ragù, poi ballo nostrano all’Osteria del Ponte.

SOBRIO - Sabato si festeggia anche il Carnavà da Souri presso l’Osteria Pineta. Alle 12.28 pranzo in compagnia, con la musica dei Tirabüscion. Alle 15.48 giro del paese col carro e cena con pollo al cestello (riservazione necessaria). Alle 20.32 ballo in maschera con la musica dei Bei Matei. Alle 23.59 premiazione delle maschere.

AVEGNO - Domenica festa anche al Carnevale di Avegno, a tema circo. Ore 11.30 arrivo dei regnanti, e a seguire distribuzione di risotto e luganighe. Ore 13.00 spettacolo con i burloni clowns. Nel pomeriggio concerto dell’Anfrigola e Gatt Band di Brissago e premiazione delle mascherine.

MINUSIO - Domenica si festeggia anche al Carnevale dei Lipa di Minusio, presso il Parco dei Tigli. Ore 11.30 consegna delle chiavi e a seguire distribuzione di risotto e luganiga. Nel pomeriggio animazione con Gruppo Amici della Fenice e estrazione della lotteria.

MEZZOVICO-VIRA - Parte anche il Carnevale Ciora e Salam di Mezzovico-Vira. Sabato ore 12.00 consegna delle chiavi, e a seguire pranzo con busecca e maccheroni offerti. Alle 14.30 karaoke per grandi e piccini con Bonnie, truccabimbi con Francesca e a seguire merenda offerta. Tanta musica e divertimento con Staff Sound for You e nel tardo pomeriggio con la Guggen Amici della Fenice. Ore 18.00 zuppa di cipolle offerta, e cena a base di prosciutto affumicato e ricco contorno. Dalle 20.00 musica con Sound for You Party Carnival con dj Kim, Andrea Nessi e Matt Petrone fino all’una.

SAVOSA - Festa anche al Carnevaa dal Picet di Savosa, presso il capannone al piazzale delle scuole elementari. Sabato alle 11.00 corteo con il gruppo Harleysti Momò e la Fracassoi Cerott Band. A seguire distribuzione del brodino con la musica della Ganasa Guggen Band, e pranzo con risotto e luganiga. Dalle 14.00 giochi vari per adulti e bambini con dj Luca Pinzo, royal baby dance e sfilata delle maschere con premiazione.

PEDRINATE - Sabato e domenica si fa festa anche a Pedrinate, presso il Salone comunale. Sabato ore 19.30 polenta con luganighetta e cipolle o gorgonzola e a seguire Bar de Nuit. Domenica ore 10.45 corteo dei ragazzi, e a seguire distribuzione della buseca e risotto con le specialità della Pult.

ARBEDO - Si fa festa anche al carnevale di Asinopoli di Arbedo. Sabato ore 11.30 Guggen Show e a seguire risotto e luganighe e dalle 21.00 gran finale in palestra “Donkey’s Party” e presso il Bar la Pita “Bandalarga 3.0”.

VILLA LUGANESE - Si festeggia anche a Villa Luganese. Sabato dalle 11.00 risottata seguita dalla tombola.

GERRA PIANO - Al Carnevale Sciavatt e Gatt di Gerra Piano sabato ore 13.30 tombola delle Parrocchie di Cugnasco-Gerra. Ore 19.30 musica con le Guggen Sbodaurecc e Ciod Stonaa. Alle 20.00 cena a base di pizzoccheri e intrattenimento musicale con i Centrocittà e Dj Luca. A seguire sagra della birra. Domenica, ore 11.30, distribuzione del risotto con i secchielli, e pranzo in compagnia. A seguire pomeriggio animato per grandi e piccini con dj Michelangelo e la Bau Band. Cena alle 19.00 con maccheronata e gran finale con Rita e Giovanni. Chiusura ore 23.00.

QUARTINO - Si festeggia anche a Quartino. Sabato ore 16.00 carnevale dei bambini con merenda, spettacolo di magia e marionette. Cena con risotto e luganighe e a seguire musica con 7S8 feat. Reiko Percussion Party Hits 360°. A mezzanotte premiazione delle migliori maschere. Musica con la Ganasa Guggen Band.

SOLDUNO - Sabato si festeggia anche a Solduno, con risotto e musica. Dalle 15.00 corteo mascherato e dalle 18.00 notte libera Ribellonia by night.

MURALTO - Sabato alle 12.00 risotto e luganiga al Burbaglio, con musica e intrattenimento.

CAVIGLIANO - Domenica festa in piazza tra musica e divertimento. A mezzogiorno polenta e spezzatino, il pomeriggio giochi e tombola.

BREGANZONA - Sabato festa anche a Breganzona, per i bambini della Scuola dell’infanzia e della Scuola elementare con sfilata di mascherine e balli per bimbi. Presso le scuole elementari.

VIGANELLO - Sabato carnevale per i bambini di Viganello, con intrattenimento e risottata, presso il Padiglione Conza.

PREGASSONA - Sabato festa di carnevale con risotto e luganighe, tombola e premiazione delle mascherine. Dalle 11.00 presso il capannone.

CASTAGNOLA - Sabato risotto e luganighe a mezzogiorno e nel pomeriggio premiazione delle maschere dei bambini con animazione musicale. Presso Palazzo Tosetti Riva.

DAVESCO - Sabato a Davesco, presso il Campetto la Piana, è in programma una colazione offerta dalle 9.30, poi la parata mascherata seguita dalla tradizionale risottata. Nel pomeriggio corteo mascherato con premiazione, tombola e aperitivo.

CARONA - Domenica dalle 10.30 in Piazza della Chiesa a Carona carnevale per grandi e piccini con animazioni.

