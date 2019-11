Ecco qualche idea per il fine settimana

Che programmi avete per questo fine settimana di pioggia? Consultate l'agenda di tio/20 minuti per scoprire quale evento organizzato in Ticino sarà l'appuntamento più giusto per voi.

All’indirizzo tio.ch/eventi, con pochi semplici click, potrete anche promuovere quanto organizzato da voi con l'opzione "Segnala un evento".

Ecco qualche idea:

A Locarno gli Stomp portano uno tra i più rivoluzionari ed entusiasmanti spettacoli degli ultimi anni.

Vittorio Sgarbi torna in scena con i giganti dell’arte. L’appuntamento è per sabato al Palazzo dei Congressi di Lugano.

Sabato sera Party anni ’80 – Over 30, nella speciale versione per single al Temus di Agno. Per chi ama la musica latina, invece, al Centro Eventi di Cadempino torna dalle 21.30 la Bronner Events con Latina 2019.

Sabato sul palco del Palazzo dei Congressi il tributo d'eccezione dei Pink Sonic ai Pink Floyd.

La manifestazione "Tango Si Quiero" presenta sabato un concerto davvero speciale e da non perdere presso lo Showroom Mercedes del Garage Winteler di Giubiasco.

Domenica allo Studio Foce artisti per la pace. Un concerto pomeridiano benefico con il cantautore italo-ticinese Umberto Alongi, l'eminenzia grigia della canzone d'autore ticinese Marco Zappa e il cantante e cantautore Rino Dilugano.

Gala lirico al Palazzo dei Congressi domenica alle 17 con il Coro Lirico di Lugano e la partecipazione del Coro di Voci bianche La Musica di Julia Gertseva e l'Orchestra Opera ViVa. Solista Julia Gertseva, mezzosoprano. Direzione Maestro Andrea Cupia.

Paolo Tomelleri chiude la stagione delle matinée jazz domenica a Chiasso con il suo quartetto per un inizio giornata all'insegna dei classici.