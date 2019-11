Gala lirico al Palazzo dei Congressi

LUGANO - Domenica 24 novembre alle 17 il Palazzo dei Congressi ospiterà il concerto di gala del Coro Lirico di Lugano, con la partecipazione del Coro di Voci bianche La Musica di Julia Gertseva e l'Orchestra Opera ViVa. Solista Julia Gertseva, mezzosoprano. Direzione Maestro Andrea Cupia.

Sarà l'occasione per ascoltare brani gioiosi e frizzanti: ci saranno pagine corali dal repertorio classico ma non solo. L’attenzione sarà posta sulla presenza dei “Ragazzi nell’opera” così, ai toni passionali dei brani tratti dalla “Carmen”, le voci bianche aggiungeranno un'interessante nota di freschezza, mentre la notevole ed avvolgente voce del mezzosoprano, di origine russa ma d’adozione luganese, Julia Gertseva, aggiungerà un timbro di grande professionalità e passione. Inoltre sarà l'occasione per ascoltare vere e proprie "chicche" come una "Farandole" di Gounod e il sorprendente "Ben venga maggio" dall’opera “I Medici” del compositore brissaghese d'adozione Ruggero Leoncavallo, di cui quest’anno ricorre il centesimo anniversario della morte.

Prevendita su Biglietteria.ch.