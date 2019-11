Torna Latina, la serata con la musica più caliente del pianeta

CADEMPINO - Sabato 23 novembre al Centro Eventi di Cadempino torna dalle 21.30 l'evento latino-americano più grande del Ticino: la Bronner Events organizza Latina 2019.

Giunto alla settima edizione, Latina ripropone la serata dedicata alla musica più caliente del mondo. Dj Donny e Dj Molemixer suoneranno la miglior musica latino-americana di tutti i tempi. Come ogni anno gran parte delle scuole di ballo caraibico della Svizzera italiana - e anche alcune italiane - si riuniscono per trascorrere tutti insieme una serata danzante unica nel suo genere. Non mancheranno grandiose animazioni di gruppo e ballerini professionisti saranno presenti per fare immergere completamente in questo fantastico ambiente e far volteggiare tutti in pista.

Prevendita (con drink di benvenuto) tramite le scuole di ballo seguenti: Ritmo e Pasyon Latina - New Style Dance; Let's Dance School - Studio della salute; Salsa Nueva - DMC Studio; Baila Conmigo - Mary Dance scuola di ballo; Scuola di ballo Porlezzese - TL Dance Studio; ALN Dance School.

Prevendita anche su Biglietteria.ch.

BRONNER EVENTS