A Besso ritorna a suonare il Jazz

Il mitico Jazz in Bess ritorna in attività dopo la chiusura per il Covid-19 con l'irlandese Naomi Berril

Riapre i battenti il club preferito dei jazzofili luganesi (e non solo): Jazz in Bess, infatti, ritorna a proporre concerti dopo lo stop forzato per l'emergenza coronavirus e le vacanze estive.