Calcutta dal vivo a Lugano: mancano solo due settimane

LUGANO - Pezzi come "Orgasmo" e "Paracetamolo" sono classici del pop italiano contemporaneo e apripista per un'intera generazione di nuovi cantautori.

Calcutta, pseudonimo del romano Edoardo D'Erme, è uno di quegli artisti che - lo si ami o lo si odi - sono riusciti a fare la differenza cambiando il modo di intendere la canzone in un'epoca in cui tutto sembrava già scritto. E, questo, senza dimenticare il plebiscito popolare sancito da milioni e milioni di views su YouTube e primi post nelle charts.

Dal vivo in tour per tutta l'Europa, arriverà anche alle nostre latitudini. L'appuntamento, è bene ricordarlo, è per il 22 novembre prossimo al Padiglione Conza di Lugano. Il tempo stringe, ma c'è ancora una manciata di biglietto per chi non volesse perdersi quello che, di fatto, è uno degli eventi live dell'anno.

Prevendita su: www.biglietteria.ch

Info: www.gcevents.ch