Open Air Riviera a tutta musica

OSOGNA - Stasera e domani si tiene la terza edizione dell'Open Air Riviera, organizzato dall'Hc Lodrino '76. Il programma è pensato per coinvolgere sia i giovani che le famiglie e ha una forte impronta musicale. La location, il campo sportivo di Osogna, è ideale con il suo essere fuori dall’abitato e immersa nel verde. Per i più piccoli sono a disposizione dei gonfiabili per permettergli di giocare mentre i genitori possono ascoltare della buona musica o partecipare alle varie attività.

Venerdì è prevista una grigliata mista e a seguire il concerto delle guggen, mentre dalle 22.30 suoneranno i Vomitors. La festa continua fino alle 3 con la musica del DJ Guazzolo (musica anni 80/90/…).

Sabato le attività prevedono il raduno delle auto americane, il torneo di “calcetto da tavolo” (fotbalino) e il “Birrathlon” che consiste in una corsa campestre con le casse della birra e il superamento di ostacoli posizionati sul percorso, il travestimento è “libero” e oltre alla classica premiazione, verrà decretata anche la coppia più simpatica. Il divertimento è garantivo. In serata sarà in funzione la fornitissima griglia e sono previsti i concerti di diversi gruppi, alle 19 sarà il momento di Ivan Guitar mentre alle 21:00 suoneranno gli Yanke Rose (gruppo locale) mentre alle 22:30 il concerto principale vedrà in azione i Rocket Queen, successivamente DJ Guazzolo intratterrà gli ospiti con musica anni 80/90/… fino alle ore 4.00.