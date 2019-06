Caldo? Rinfrescatevi con LongLake Festival

LUGANO - Quello che sta per arrivare sarà il primo, ricchissimo weekend di LongLake Festival.

L'apertura in grande stile di venerdì sera è affidata a Francesco De Gregori, ma nelle stesse ore - e fino a domenica c'è Buskers Biergarten Benefit: tre giornate di incontri e momenti conviviali al Park&Read Ciani, finalizzate a raccogliere fondi per l'edizione 2019 di Buskers Festival (vedi intervista nella pagina di People) e a presentare chi da anni lavora per creare l'allegra e colorata kermesse. Il programma prevede: venerdì alle 21 The bomb and the 85th koala e a seguire dj set con Dj Risotto. Sabato dalle 19.30 il set acustico ed elettrico dei Pussywarmers, poi il dj set di Fratelli del Sole. Domenica alle 16, invece, spazio a Dj Youtube (ovvero Zagor e Ruben Camillas).

Sabato 29 dalle 14 alle 18 l’Agorateca in collaborazione a Choisi Bookshop invitano a un pomeriggio al Park&Read dove editori e librai si incontreranno fra loro e con la gente: i curiosi e i loro lettori affezionati potranno comprare libri e condividere un bel pomeriggio al parco fra la natura e le letture preziose. Complice anche la meteo che si preannuncia rovente, sarà piacevole godere dei vari punti di refrigerio compresi nella Lido Experience: da Lugano a Carona, dal San Domenico a Riva Caccia. Senza dimenticare i baretti di Lugano Marittima, le proposte e le animazioni di Baia Manzoni e le creazioni artistiche locali in vendita a Lugano Bella.

Partono poi le offerte delle varie Experience: tre bei film da vedere al Lido (“A Star Is Born”, “Pets-Vita da animali” e “La favorita”), il concerto di BuzzArt e del Gruppo mandolinistico di Gandria per Folk, le prime proposte di musica classica ma anche le varie iniziative artistiche nel contesto urbano, come “I fiori del male” di Adam Fonti all'Ex Macello e “Decoding Wireless” in Piazza Indipendenza.