Da oggi a Melide torna il rock'n'roll

MELIDE - Per questa sesta edizione, l’Associazione South Side Rumble, un gruppo di amici unito dalla stessa passione per la musica, ha ampliato sia l’offerta musicale, che quella gastronomica, con concerti dal vivo e tanto street food.

Rock’n’roll, surf, doo-wop, acconciature alla Elvis e gonne svolazzanti in stile Marylin Monroe… Tutto è pronto per tuffarsi in un passato che non smette mai di stupire!

Sul palco vedremo Vanja & The Dragtones, Jake & The Lawless Men, Danny “O” & The Astrotones, così come Antonio Sorgentone, The Fuzillis, John Lewis & His Trio, The Barbwires, Ruki'v Bryuki, Wild Wax Combo, The Tin Cans, The Brothers Blues Combo, The Boogie Checkers, Horst With No Name e The Wavers.

Un appuntamento da non mancare assolutamente.

Info: rumblefestival.ch