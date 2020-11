Con il limite a 30 persone Cinema in Tasca si farà

LUGANO - Le precisazioni sulle misure in vigore a livello cantonale, che riportano la partecipazione agli eventi a 30 persone, fanno sì che le proiezioni del mese di novembre della rassegna Cinema in Tasca a Lugano potranno avere luogo.

Per motivi organizzativi la proiezione di "Parasite" che era in programma questa sera verrà spostata alla prossima settimana. Considerando la limitazione a 30 spettatori, per ogni appuntamento oltre a essere confermate le tre proiezioni del mercoledì (ore 15:30, 18:00 e 20:30) verranno aggiunte due proiezioni il giovedì (ore 18:00 e 20:30). Quindi per il mese di novembre questi sono gli appuntamenti confermati:

"Parasite"

mercoledì 18 novembre, ore 15.30, 18.00 e 20.30

giovedì 19 novembre, ore 18.00 e 20.30

"Sorry We Missed You"

mercoledì 25 novembre, ore 15.30, 18.00 e 20.30

giovedì 26 novembre, ore 18.00 e 20.30

Le prenotazioni sono fin d'ora aperte su prenota.lugano.ch. «Vi rendiamo attenti che tutte le prenotazioni effettuate per i film "Parasite" e "Sorry we missed you" sono da considerarsi annullate e da rifare, mentre le prenotazioni per le proiezioni di dicembre restano al momento valide». Per informazioni dettagliate vi invitiamo a consultare il sito www.luganoeventi.ch e i relativi canali social.