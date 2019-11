Tre storie ecosolidali per sfidare il “Black Friday”

ASCONA - Una proiezione "fair" per sfidare lo tsunami consumistico del Black Friday, è questa l'idea di Fashion Revolution Switzerland e dell'Otello di Ascona che (ri)propone una pellicola svizzera che già si è fatta apprezzare in Ticino.

Si tratta del documentario "Fair Traders" di Nino Jacusso che racconta le storie di un manipolo di coraggiosi che hanno radicalmente cambiato carriere e vite per provare - nel loro piccolo - a cambiare le cose.



Da un'ex-manager d'azienda che ora produce abiti a scarto zero assumendo persone in difficoltà, passando per un ex-commerciante di filati che punta tutto sul cotone fair fino a una pedagoga riscopertasi agricoltrice bio.

«Tre personalità di tre generazioni che realizzano idee alternative con le loro attività in Svizzera, Germania e Tanzania e India, mantenendo la sostenibilità come promessa per il futuro», spiega la descrizione del film.

Orario della proiezione: 18:45, biglietti e info locarnocinema.ch

FilmCoopi