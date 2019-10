"La leggenda dello stambecco bianco" arriva a Cevio.

CEVIO - Venerdì 25 ottobre alle 20.30, il mediometraggio “La leggenda dello stambecco bianco” sarà presentato alle Scuole medie di Cevio nell’ambito di una proiezione su invito inviata a tutti i fuochi della Vallemaggia.

Markus Otz e Luisa Neri, produttori del film, hanno proposto alle autorità locali la loro disponibilità anche in considerazione delle libere autorizzazioni ottenute per filmare in territorio di Foroglio, Robiei e del Basodino durante l’estate scorsa. Seguirà un rinfresco offerto dal Comune di Cevio.

“La leggenda dello stambecco bianco”, già proiettato in vari festival negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ha già ottenuto un Award of Recognition al Best Shorts Competition di La Jolla e ai LAFA Film Awards di Los Angeles. Oltre la recente proiezione in qualità di finalista all’I AM Film Festival di Londra, sarà proiettato nei prossimi giorni al Free Spirit Film Festival di McLeod Ganji in India e a fine novembre all’East Europe Film Festival di Varsavia.