Il Lux riapre con l'"Apollo 11”

MASSAGNO - Il 4 settembre il LUX art house di Massagno inaugurerà la sua nuova stagione cinematografica, la seconda sotto la gestione JFC sagl di Joel Fioroni. Si partirà subito con l’acclamato e pluripremiato documentario "Apollo 11", firmato dal regista Todd Douglas Miller e proiettato in contemporanea europea solo per poche date evento. "Il traditore", l’atteso ultimo capolavoro di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino in competizione per la Palma d’Oro a Cannes e vincitore di 7 Nastri d’Argento, sarà invece in sala a partire dal 12 settembre.

Ritorni e novità anche per quanto riguarda le rassegne e gli “appuntamenti al cinema”. LUX art - la grande arte al cinema, è pronta a stupire anche quest’anno con due documentari inediti ed

esclusivi per il cinema: “Ermitage” e “Frida - Viva la vida”. Tornano inoltre le grandi Opere in diretta dal Metropolitan di New York, tra le quali si segnala la “Turandot” e “Madama Butterfly” e tornano anche i Balletti in diretta dal Bolshoi di Mosca.

Nuova invece la rassegna “LUX care”, in collaborazione con ASI autismo svizzera italiana e che si occuperà di trattare, attraverso film e dibattiti, la tematica della diversità. Molti infine gli eventi, conferenze e spettacoli già previsti sul rinnovato palcoscenico del LUX, che si presenta ora con una nuova pavimentazione teatrale (adatta anche alla danza), un nuovo sipario e una tecnica audio e luci perfezionata. Il nuovo sipario, inaugurato qualche mese fa, è stato reso possibile grazie all’aiuto del Comune di Massagno e grazie al sostegno del nostro affezionato pubblico, che ha contribuito generosamente tramite un crowdfunding di successo.

Tutte le informazioni aggiornate sono già state inserite sul sito internet www.luxarthouse.ch.