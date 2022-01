Da X-Factor allo Studio Foce: a Lugano arriva gIANMARIA

LUGANO - Non avrà vinto X-Factor (infatti è arrivato secondo) ma è stato di sicuro uno dei protagonisti indiscussi del talent musicale di Sky.

Stiamo parlando del giovanissimo cantautore e trapper vicentino gIANMARIA che il prossimo 19 marzo arriverà a Lugano, allo Studio Foce, per la nota rassegna Raclette.

Per il giovane artista è la prima tournée in assoluto con la quale accompagna il suo EP di inediti di debutto, “Fallirò”, che da anche il nome al tour di questo 2022. Diverse le date già sold out nella vicina Italia su altrettanti palchi storici, come i milanesi Magazzini Generali e il torinese Hiroshima mon Amour.

Se non conoscete gIANMARIA, descrivere la sua musica rischia di essere abbastanza complesso: ai suoni e all'ispirazione moderna, fra ritmiche trap e autotune, si trovano guizzi di punk all'europea ma anche una penna affilata, attenta alle sfumature del presente.

La prevendita è già attiva su biglietteria.ch

Epic/Sony