Lungolago domenicale solo per i pedoni, lo chiede il PPD

LUGANO - Stop al traffico sul lungolago. Ogni domenica, per tutto l'anno. Lo chiede il PPD di Lugano* in un'interrogazione al Municipio. L'idea è quella di «una pedonalizzazione domenicale definitiva», in linea con il potenziamento dei trasporti pubblici e a favore dei commerci interessati al turismo. «Nei mesi invernali c'è stata un'importante presenza di pedoni, ma l'occasione è stata persa», sottolinea il gruppo.

Il PPD di Lugano vuole dunque sapere se il Municipio ha valutato una chiusura definitiva del lungolago la domenica, il perché della mancata chiusura durante i mesi invernali e capire quali sono i programmi per una pedonalizzazione durante il periodo di Pasqua.

Qui di seguito tutte le domande contenute nell'interrogazione:

- Il Municipio ha valutato la chiusura al traffico veicolare del lungolago durante i mesi invernali? Se sì, per quali motivi si è deciso di non chiuderlo?

- A partire dal periodo di Pasqua il Municipio ha annunciato la ripresa delle chiusure domenicali. Si tratterà di chiusure sistematiche che avverranno ogni domenica o di chiusure saltuarie legate ad eventi collaterali?

- Il Municipio ha intenzione di pedonalizzare il lungolago la domenica in modo permanente?

- Il Municipio ha intenzione di agevolare dei permessi per attività da tenersi sul lungolago la domenica?

- Il semaforo posto all'altezza del Municipio da anni ormai è un'istallazione ancora provvisoria: quando sarà reso definitivo?

*Luca Campana (primo firmatario), Lorenzo Beretta Piccoli (capogruppo), Paolo Beltraminelli, Angelo Bernasconi, Benedetta Bianchetti, Federica Colombo, Michele Malfanti, Angelo Petralli e Lorenzo Pianezzi