Un insediamento diverso per il Municipio

LUGANO - Musica, luci e immagini per colmare il vuoto lasciato dal numero di partecipanti che, viste le restrizioni dovute al coronavirus, ha potuto essere decisamente limitato. È stata una cerimonia d'insediamento del Municipio parecchio scenografica quella che ha avuto luogo questo pomeriggio al Palazzo dei Congressi di Lugano. Vista l’impossibilità di organizzare questo momento, tipicamente conviviale, insieme alla popolazione, l’evento è stato proposto in modo differente, diffondendolo in diretta streaming.

Dopo essere stata ripercorsa la lunga storia della città (con tanto di immagini del passato di Lugano) e quella più recente contraddistinta dalla pandemia e dalla campagna elettorale, i sette Municipali eletti - nell'ordine Marco Borradori, Michele Foletti, Lorenzo Quadri, Roberto Badaracco, Karin Valenzano Rossi, Filippo Lombardi e Cristina Zanini Barzaghi - hanno sottoscritto la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e ricevuto le credenziali da parte del Giudice di pace di Lugano Ovest Roberto Martinotti. Dando ufficialmente inizio a una legislatura che - ricordiamo - durerà tre soli anni (2021-2024) invece dei canonici quattro.

Alla cerimonia - allietata dalla musica di Eliane e Annika Rast - è intervenuto pure il Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, che ha augurato buon lavoro ai municipali, ma per estensione a tutti i municipali eletti nei Comuni ticinesi. «Mi auguro che nei prossimi tre anni ci sarà un impulso ancora maggiore per portare avanti i molti progetti che ci sono in cantiere e far crescere tutta la collettività», ha detto. Come punto di riferimento regionale e cantonale, l'auspicio di Gobbi è che il nuovo Municipio sappia affrontare tutte le sfide «con coraggio, lungimiranza e trasparenza».

Quella di Lugano, iniziata alle 17.30, non è però stata evidentemente l'unica cerimonia d'insediamento che si è tenuta oggi nel nostro cantone. Fra le altre città, quella di Locarno ha avuto luogo alle 14.30, quella di Mendrisio alle 15, mentre quella di Chiasso si tiene alle 18. L'esecutivo di Bellinzona si era invece già insediato ieri, ma per sapere chi sarà a guidarlo bisognerà attendere fino al 16 maggio.

Ti-Press (Alessandro Crinari)