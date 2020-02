Giornata di votazioni in Ticino e Svizzera

BELLINZONA - Il popolo svizzero (e ticinese) è chiamato alle urne per esprimersi su quattro temi, due a livello federale e altrettanti a valenza cantonale. Le urne - in questa domenica 9 febbraio - saranno aperte fino alle 12.00.

I due oggetti federali in votazione riguardano l'iniziativa popolare "Più abitazioni a prezzi accessibili" e la modifica di legge in merito alla "discriminazione basato sull'orientamento sessuale".

Abitazioni a prezzi accessibili - La prima - il cui testo mira a cambiare l'articolo 108 della Costituzione federale - vuole fare in modo che Confederazione e Cantoni «promuovano maggiormente» l'offerta di alloggi in locazione a prezzi moderati. Una richiesta, questa, che il Consiglio federale e Parlamento consigliano di «respingere» in quanto il numero di alloggi in locazione a basso costo viene ritenuto «già sufficiente».

Discriminazione - Il secondo tema a livello federale riguarda invece la modifica del Codice penale e militare - adottata il 14 dicembre 2018 sia dal Consiglio nazionale sia dagli Stati - riguardante la "discriminazione e l'incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale". Il Codice penale, infatti, consente attualmente di punire esclusivamente la discriminazione di una persona per la sua razza, etnia o religione, ma non per il fatto di essere vittima di esternazioni omofobe. Un comitato referendario - composto principalmente di politici dell'Unione democratica federale (UDF) - ha raccolto le firme necessarie per il referendum. A suo dire, il popolo avrà in questo modo la possibilità di respingere alle urne «questa restrizione sproporzionata della libertà di espressione e di coscienza». Secondo i contrari, invece, la nozione di «orientamento sessuale» è troppo vaga: i divieti di pensiero e di espressione non hanno inoltre mai avuto effetto positivo durevole in una società libera.

Stando ai sondaggi, la norma penale anti-omofobia ha buone chance di essere accolta alle urne, mentre più incerto risulta l'esito dell'iniziativa popolare sulle abitazioni.

Temi ticinesi - I ticinesi, poi, saranno chiamati a esprimersi sull'introduzione a livello costituzionale del principio della sussidiarietà e sull'iniziativa denominata "Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa". Il primo testo sul principio di sussidiarietà è sostenuto da Gran Consiglio e Governo ticinese. Contrario il discorso per l'iniziativa popolare - elaborata il 22 marzo 2016 e corredata da 9'248 firme che fu respinta nel settembre dello scorso anno dal Gran Consiglio. I promotori, non ritirandola, hanno di fatto chiamato la popolazione al voto.

Voti in altri cantoni - Oltre che in Ticino, si voterà anche in tre cantoni romandi e in otto svizzero-tedeschi. Nel Giura e nel canton Vaud si svolgeranno delle elezioni suppletive per il Governo.