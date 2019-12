Corsa al Municipio, l'Unità di Sinistra presenta i suoi candidati

BELLINZONA - La Sinistra è sempre unita all'ombra dei Castelli. E oggi - tramite un comunicato stampa congiunto di PS e PC - svela le proprie carte per le prossime elezioni comunali di aprile 2020.

Un mazzo alla cui testa troviamo, ovviamente, il sindaco uscente Mario Branda. Assieme a lui, per un posto in Municipio, correranno il Segretario cantonale del Partito comunista Massimiliano Ay, il granconsigliere e consigliere comunale socialista Henrik Bank, la collega nel legislativo e vicepresidente del partito cittadino Lisa Boscolo (GISO), il vice-segratario cantonale del PC Alessandro Lucchini, la presidente del PS di Bellinzona Martina Malacrida Nembrini e il membro della direzione cantonale del PS Nathalie Tami Gianola.

Un gruppo «importante» per confermare i due seggi in Municipio e il sindacato della Capitale: «Si tratta di nominativi che sapranno portare esperienza, freschezza e proporre un approccio propositivo per affrontare le sfide e le opportunità che attendono il futuro della Città», precisa Unità di sinistra. «Le varie sensibilità dell’intera area progressista sono rappresentate in questa lista nella certezza che la ricchezza di sfumature differenti - unite tuttavia da solidi e concreti intenti politici comuni - siano una vera forza».

Socialisti da confermare - I candidati comunisti - conclude la nota congiunta - sono da «ritenersi definitivi» mentre la lista definitiva per quanto riguarda i cinque nomi socialisti dovrà essere confermata dall’Assemblea della Sezione di Bellinzona prevista il 16 gennaio 2020».