Il sindaco Franco Pedrini non si ricandida

AIROLO - Il sindaco di Airolo Franco Pedrini non si ricandiderà alle elezioni comunali del 5 aprile 2020. Dopo tre legislature, non sarà più in lista. La conferma arriva dalla sezione PPD di Airolo, che ringrazia Pedrini per avere «gestito per più di un decennio le sorti del Comune con determinazione e onestà».

Pedrini viene descritto «persona schietta e semplice, dotata di un fiuto politico non comune», con un «carattere forte e decisionale, affiancato da un non comune spirito conciliativo alla continua ricerca di soluzioni condivise».

Tra i suoi traguardi da sindaco vengono menzionati la costituzione di Valbianca SA, l’ottenimento della copertura dell’autostrada, la riqualifica del fondovalle nell’ambito del raddoppio della galleria del San Gottardo, il parco eolico, l’imminente concessione per lo sfruttamento idroelettrico della centrale Calcaccia, le due nuove microcentrali idroelettriche e il teleriscaldamento.

Il PPD in Leventina dovrà quindi pensare a come sostituire Franco Pedrini, ma anche Roland David che non sarà più sindaco di Faido dopo ben 22 anni.