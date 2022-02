Attraversa la strada con il passeggino e viene investito, ferite serie per un 45enne

MASSAGNO - Grave incidente a Massagno. Poco prima delle 12 una donna ha investito un uomo che stava attraversando la strada con una bambina nel passeggino. Il 45enne, uno srilankese residente nella regione, ha riportato serie ferite, mentre la bimba ne è uscita illesa, comunica la Polizia cantonale.

La conducente, una 51enne dominicana residente nel Luganese, circolava su via Generale Guisan proveniente da Savosa. Per cause ancora da stabilire, mentre effettuava una svolta a sinistra per immettersi su via Ciusarella ha investito il 45enne che stava attraversando la strada spingendo un passeggino che trasportava una bambina. L'uomo, in gravi condizioni ma non tali da metterne in pericolo la vita, è stato trasportato in ospedale, mentre la bimba non ha riportato ferite. Ugualmente illesa la conducente della vettura.

