Scontro auto-moto: in tre all'ospedale

MENDRISIO - Un violento incidente si è verificato questa sera, poco dopo le 20:15, su via Carlo Maderno a Mendrisio. Stando alle informazioni raccolte, una Ford guidata da una 20enne del Mendrisiotto che circolava in direzione di Capolago, durante una manovra di sorpasso, è entrata in collisione con una moto che circolava in senso opposto.

A causa del violento impatto, i due 16enni a bordo della moto sono stati sbalzati a terra, riportando ferite serie, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM e della Croce Verde di Lugano (3 ambulanze, un'automedica ed il veicolo comando) che hanno prestato le prime cure ai feriti, in seguito trasportati al pronto soccorso degli ospedali di Lugano e Mendrisio.

Anche la conducente della vettura, in stato di shock, è stata portata in ospedale. Agenti della Polizia Cantonale e Comunale hanno provveduto a deviare il traffico per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli specialisti del Servizio Incidenti della Polizia Cantonale.

Un'inchiesta dovrà determinare le circostanze esatte e la dinamica di quanto accaduto.

Rescue Media