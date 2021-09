In piazza contro il certificato Covid

BELLINZONA - Obbligo di certificato Covid per bar e ristoranti, nonché strutture del tempo libero. E ora le nuove restrizioni per l'ingresso in Svizzera. Alcune centinaia di persone sono scese in strada oggi a Bellinzona per manifestare contro tali provvedimenti.

La protesta è stata organizzata attraverso i social media dagli Amici della Costituzione.

Tipress