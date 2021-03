Giornata di incendi: fiamme anche a Muzzano

MUZZANO - Un altro incendio oggi nel Luganese. Dopo Savosa, in serata le fiamme sono divampate tra gli alberi nei pressi del laghetto di Muzzano.

Le foto e il video inviati da un lettore mostrano il rogo in corso in via Rovencano, non lontano dalle abitazioni. L'incendio, favorito dal vento e dal clima secco, sarebbe partito da alcune sterpaglie.

Sul posto i pompieri di Lugano che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento del rogo che minacciava un'abitazione situata tra via Rovencano e via Muzzano. La Polizia ha perlustrato la zona alla ricerca di eventuali tracce che possono servire a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dopo circa un'ora la situazione era sotto controllo.

Rescue Media