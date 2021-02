C'è della schiuma nel Cassarate

LUGANO - Sono diverse le persone che questa mattina hanno notato una strana schiuma nel Cassarate, presente in più punti. Prontamente allertati, sul posto si sono recati per un sopralluogo i Pompieri di Lugano. I quali hanno risalito il fiume per cercare di capire la fonte dell'inquinamento.

«La schiuma se n'è tuttavia andata piuttosto in fretta e non si è riusciti a capire da dove provenisse», spiegano dall'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, da noi contattato. L'ipotesi principale è che la schiuma sia dovuta a del sapone, forse usato per lavare un'auto (benché l'orario e le temperature non siano propriamente propizie all'attività...).

Come detto comunque dopo pochi minuti la schiuma se n'è andata e l'allarme dovrebbe essere rientrato.

foto lettore tio.ch/20minuti