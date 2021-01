Incendio in via al Ponte, tre intossicati

LUGANO - È di tre intossicati il bilancio dell'incendio divampato questa mattina, attorno alle 9:15, al primo piano di una palazzina in via al Ponte, a Lugano.

Le fiamme, come noto, hanno originato un denso fumo per il quale si è resa necessaria l'evacuazione a scopo precauzionale di 27 persone. Proprio il fumo - riferisce la Polizia - ha intossicato tre inquilini che hanno dovuto essere trasportati dalla Croce Verde di Lugano presso l'ospedale per una visita di controllo.

Il rogo, divampato all'interno di un appartamento, è stato subito domato dai Pompieri di Lugano, mentre le persone evacuate hanno trovato rifugio presso un centro della Protezione Civile di Cornaredo appositamente aperto dai militi della SMPP (Sezione del militare e della protezione della popolazione).

L'inchiesta di polizia dovrà determinare le cause dell'incendio. Per permettere le operazioni di soccorso e lo spegnimento delle fiamme, Via al Ponte è stata chiusa alla circolazione da Via Besso a Via Lisano.

Alle operazioni hanno partecipato le pattuglie della Polizia della Città di Lugano, tre equipaggi della Croce Verde di Lugano, un equipaggio del Servizio Ambulanza del Mendrisiotto (SAM) ed uno del SALVA di Locarno.

Rescue Media