Diversi casi di Covid all’OBV, sospese le visite ai pazienti

MENDRISIO - Diversi casi di positività da Covid-19 sono stati registrati presso l’Ospedale Regionale di Mendrisio (OBV) nelle ultime settimane. Si tratta di casi riscontrati in diversi reparti dell’Ospedale che si sono prodotti nell’arco degli ultimi 14 giorni tra i pazienti e i collaboratori.

I pazienti contagiati che non hanno potuto essere dimessi sono stati subito trasferiti nelle tre strutture Covid a Locarno e a Lugano, mentre per i collaboratori sono state decretate le necessarie quarantene.

Ulteriori misure - Per contenere ulteriormente la diffusione del virus sono state prese, di concerto con l’Ufficio del Medico Cantonale, ulteriori misure di sicurezza. È stato deciso in particolare di sospendere da subito e fino a nuovo avviso le visite dei famigliari ai pazienti ricoverati presso l’OBV; inoltre, il distanziamento fra i pazienti sarà ulteriormente aumentato, trasferendo tutti i degenti in camere singole.

Sul posto è ora in corso un’indagine ambientale per capire le modalità di diffusione del virus nonostante tutte le precauzioni già prese.

L'EOC ricorda che in tutte le sue strutture si applicano misure rigorose di prevenzione e isolamento dei pazienti con COVID sospetto e confermato. Sono inoltre in vigore misure universali di prevenzione della trasmissione, come l’uso obbligatorio della mascherina, l’igiene delle mani, la distanza sociale, i controlli e i triage per pazienti, visitatori ecc.