Coronavirus, altre 8 infezioni in Ticino

BELLINZONA - Si conferma in lenta evoluzione il trend dei nuovi contagi da coronavirus in Ticino. Nelle ultime 24 ore - come riporta il bollettino aggiornato alle 8 di questa mattina dall'Ufficio del medico cantonale - sono 8 le nuove infezioni registrate.

Il numero complessivo di casi positivi nel nostro Cantone dall'inizio dell'emergenza sale così a 3'604, con un solo paziente attualmente ricoverato in ospedale, che non si trova però nei reparti di cure intensive.

Resta invece, fortunatamente, invariato il bilancio dei decessi, fermi a quota 350 da oltre tre mesi. L'ultima vittima legata al Covid-19 risale infatti allo scorso 12 giugno.