Auto contro un muro, conducente in ospedale

BELLINZONA - Incidente con ferimento, questa notte poco prima delle 03.00, in Viale Stazione a Giubiasco.

Giunto nei pressi della stazione FFS, il conducente di veicolo Suzuki, per motivi che la polizia dovrà appurare, ha perso la padronanza del proprio mezzo finendo contro un muro posto a sinistra rispetto al senso di marcia.

Sul posto è giunta un'ambulanza che ha prestato i primi soccorsi al conducente, trasportato in seguito in ospedale per dei controlli. Sul posto pure la Polizia cantonale e la Comunale di Bellinzona per i dovuti accertamenti del caso e la carrozzeria di servizio.

FVR / M. Franjo