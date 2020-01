Niente più fasce orarie per la Statale 337

RE - È riaperta senza fasce orarie la Statale 337 attraverso la Val Vigezzo, parzialmente chiusa in quanto interessata da frane e smottamenti.

A confermarlo è VigezzoNews che cita le parole del sindaco di Re Massimo Patritti: «Da stasera verranno tolte le fasce orarie nel tratto della statale in cui si era verificato il cedimento dell'asfalto e quindi si potrà transitare per una trentina di giorni a senso unico alternato regolato da apposita segnaletica. Poi, una volta consolidato il calcestruzzo la strada sarà riaperta a doppio senso di marcia».

Si tratta di una buona notizia per i viaggiatori che, ogni giorno, utilizzano la suddetta via per recarsi in Ticino a lavorare.