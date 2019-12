Fiamme alla pensione La Santa, evacuato lo stabile

VIGANELLO - Non c'è pace per la pensione La Santa di VIganello che - lo scorso 17 dicembre - fu teatro dell'omicidio di un 35enne del Bellinzonese.

Nella struttura di via Merlina, questa mattina attorno alle 6.30, è infatti divampato un incendio che ha provocato l'evacauzione dello stabile.

Sul posto - come riferito dalla polizia Cantonale in una nota - sono intervenuti i pompieri di Lugano che, in collaborazione con gli agenti della stessa polizia Cantonale e di quelli della comunale, hanno provveduto a far uscire i sette residenti della pensione. Alcuni di loro sono stati visitati dai soccorritori della Croce Verde Lugano per verificare se soffrissero di sintomi da intossicazione.

Una volta domato il rogo i militi hanno provveduto ad arieggiare i locali dal denso fumo sprigionato dalle fiamme. Le cause dell'incendio non sono al momento note. Sono pure in corso le verifiche da parte dell'Ufficio tecnico per valutare l'abitabilità dello stabile.

La pensione La Santa, ricordiamo, chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 15 gennaio. Lo stabile verrà successivamente demolito.

