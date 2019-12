Urta il muretto e si ribalta sul tetto, un ferito

VACALLO - Un ferito e alcuni disagi al traffico. È questo il bilancio dell'incidente verificatosi domenica mattina, attorno alle 10:45, in via Roggiana a Vacallo.

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, una donna alla guida di una Dacia immatricolata in Ticino, per motivi da stabilire, avrebbe urtato un muretto laterale per poi terminare la sua corsa con l'auto ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM e i pompieri del Mendrisiotto per la messa in sicurezza del veicolo. Le condizioni della sventurata non sono note ma, apparentemente, non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia che ha provveduto alla chiusura del tratto stradale ed ha effettuato i rilievi di rito.

Rescue Media