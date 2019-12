Esce dal parcheggio, poi lo schianto

SANT'ANTONINO - Stava uscendo da un parcheggio, l'auto rimasta coinvolta in un incidente, questo pomeriggio poco dopo le 14, su via Essagra a Sant'Antonino. Proprio di fronte alla Luxury Goods Logistic.

Dalle prime informazioni giunte in redazione il veicolo, con targhe italiane, è stato travolto da un furgoncino. Sul posto, come sempre in questi casi, è prontamente intervenuta la Polizia per i rilievi necessari. Fortunatamente nell'incidente non dovrebbero esserci feriti e, trattandosi di una strada secondaria, non vi sono stati nemmeno particolari disagi al traffico.

FVR / M. Franjo